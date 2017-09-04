Открытие по полной программе: традиционный ключ, первые студбилеты и научно-богословские дебаты в Болгарской исламской академии

Сегодня в Спасском районе Татарстана торжественно открылась Болгарская исламская академия. «Неторжественная» началась с вручения студенческих билетов первым обучающимся. Затем во время церемонии открытия от строителей руководству образовательного учреждения был передан символический ключ от учебного заведения. Позже в актовом зале академии началась международная научно-богословская конференция «Духовный шелковый путь. Созидание. Интеграция». За этими событиями наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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