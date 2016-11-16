«Свияжский фастфуд» и «булгарская» футболка: в Казани представили туристические бренды острова-града и древнего городища

Сегодня председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова провели презентацию туристских брендов «Великий Болгар» и «Остров-град Свияжск».
Они выполнены компанией «Лориен» в виде монохромной графики и создавались в рамках программы Visit Tatarstan. На создание каждого было потрачено по 450 тыс. рублей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым