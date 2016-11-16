«Свияжский фастфуд» и «булгарская» футболка: в Казани представили туристические бренды острова-града и древнего городища

Сегодня председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова провели презентацию туристских брендов «Великий Болгар» и «Остров-град Свияжск».

Они выполнены компанией «Лориен» в виде монохромной графики и создавались в рамках программы Visit Tatarstan. На создание каждого было потрачено по 450 тыс. рублей.