«Свияжский фастфуд» и «булгарская» футболка: в Казани представили туристические бренды острова-града и древнего городища

15:49, 16.11.2016 40
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова провели презентацию туристских брендов «Великий Болгар» и «Остров-град Свияжск».

Они выполнены компанией «Лориен» в виде монохромной графики и создавались в рамках программы Visit Tatarstan. На создание каждого было потрачено по 450 тыс. рублей.

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