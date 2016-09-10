Экстрим для маленьких и взрослых: в казанском парке «Континент» прошли соревнования по BMX

19:08, 10.09.2016 23 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошел фестиваль уличной культуры - мероприятие, посвященное экстремальным видам спорта. В скейт-парке "Континент" состоялись соревнования по BMX, скейтбордингу, кик-скутеру, граффити.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 сент
    Круто, жаль, что я все пропустил
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  • Анонимно 12 сент
    В нашем маленьком городке тоже открыли такую площадку. Спасибо от имени подростков. Есть где адреналинить.
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