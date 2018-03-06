Конференция "Золото России"

В рамках конференции Союз золотопромышленников представит официальные данные по добыче и прозводству золота за 2017 год.

Участники мероприятия обсудят итоги и тенденции мировой добычи золота в 2017 году, состояние российской минерально-сырьевой база по золоту, итоги 2017 года и прогноз развития золотодобывающой промышленности России отрасли до 2021 года, проблемы российского рынка драгоценных металлов, особенности российского рынка драгоценных металлов и необходимые меры по его развитию, направления развития биржевой торговли золотом в России.

Ключевыми спикерами мероприятия станут директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина, заместитель руководителя Роснедра Сергей Аксенов, руководитель направления рынка драгоценных металлов Московской Биржи Сергей Щавелев, зам. директора по аффинажу компании «Красцветмет» Сергей Белов, президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий, а также представители Минфина и Минпромторга.

Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.