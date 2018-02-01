20-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2018»

1500 участников из 60 субъектов РФ, включая губернаторов и региональных министров примут участие в Большом Инфофоруме. Тематика информационной безопасности интересует практически все федеральные министерства и ведомства, всю региональную Россию.



Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум» — крупнейший всероссийский отраслевой форум с участием органов государственной власти.



«Инфофорум» проходит с 2001 года и за свою историю заслужил прочную репутацию официальной площадки, на которой органы государственной власти доводят свою политику до широкой профессиональной аудитории. Государственные органы, которые придерживаются такой позиции и считают Инфофорум своей официальной площадкой: Государственная Дума ФС РФ, Аппарат Совета Безопасности РФ (по инициативе которых и был создан Инфофорум), а также ФСБ России, Генеральный штаб ВС РФ, ФСТЭК России, МВД России, МЧС России, МИД России, Центральный Банк РФ, Россвязь.

Помимо вышеуказанных органов, Национальный форум информационной безопасности поддерживают и участвуют в его работе: Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Минкомсвязь России, Роскомнадзор, Спецсвязь ФСО России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минфин России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минпромторг России, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ, Счетная палата России, Росфинмониторинг, Росстандарт, Росреестр, ФНС, ФТС, Пенсионный фонд РФ, ФФОМС и многие другие федеральные органы государственного управления. Таким образом, Инфофорум – постоянно действующая деловая площадка, уникальная по представительству органов государственной власти.



Инфофорум в течение многих лет поддерживает Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, Исполком СНГ и Секретариат ШОС. В работе форума принимают участие большие делегации Республики Казахстан, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Армения и других стран. Впервые на Инфофоруме будет представлена делегация высокого уровня представителей ассоциаций и предприятий Китайской Народной Республики.

В работе Национального форума информационной безопасности Инфофорум традиционно принимают участие администрации не менее 60 субъектов Российской Федерации. Основные из них всегда представлены министрами, директорами профильных департаментов или вице-губернаторами краев и областей. Вы имеете возможность демонстрировать свои возможности перед представителями интересующих вас регионов.

Подробнее на сайте мероприятия.