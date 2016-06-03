Интенсив «Как прокачать бизнес»

3 июня ведущие эксперты Республики Татарстан и Поволжья из областей продаж, информационной безопасности, интернет-продвижения и бизнес-планирования в режиме интенсива поделятся реальными инструментами управления бизнесом, составляющие которых: погружение, обучение, развитие и рост.

На мероприятии выступят представители компаний Такснет, RightBusiness, TeamSoft, Яндекс, Билайн, Microsoft, АО "Солид Банк", и другие. Программа размещена по ссылке.



О чем будем говорить:

вопросы информационной безопасности в организации, лицензирование деятельности ФСБ;

управление изменениями в компании;

бизнес-модель как Ваш способ победить конкурентов;

дополнительные инструменты по привлечению клиентов: как зарабатывать на готовых решениях, эффективное использование Интернет-маркетинга, как улучшить коммуникации с клиентами с минимальными затратами и многое другое.

Три причины посетить форум:

Максимум полезных советов для бизнеса. Ведущие эксп ерты рынка. Обмен о пытом и новые деловые знакомства.

Сколько стоит участие: бесплатно по предварительной регистрации.

Когда: 3 июня в 8:30

Где: Казань, отель Ривьера, ул. Амирхана, д.1

Организатор мероприятия: группа компаний «Такснет»

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