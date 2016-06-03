Интенсив «Как прокачать бизнес»

3 июня ведущие эксперты Республики Татарстан и Поволжья из областей продаж, информационной безопасности, интернет-продвижения и бизнес-планирования в режиме интенсива поделятся реальными инструментами управления бизнесом, составляющие которых: погружение, обучение, развитие и рост.
На мероприятии выступят представители компаний Такснет, RightBusiness, TeamSoft, Яндекс, Билайн, Microsoft, АО "Солид Банк", и другие. Программа размещена по ссылке.
О чем будем говорить:
Три причины посетить форум:
Сколько стоит участие: бесплатно по предварительной регистрации.
Когда: 3 июня в 8:30
Где: Казань, отель Ривьера, ул. Амирхана, д.1
Организатор мероприятия: группа компаний «Такснет»
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