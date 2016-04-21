21 апр. 2016

Практическая конференция «День финансового директора».

Практическая конференция «День финансового директора».

21 апреля 2016 в Казани журнал «Финансовый Директор» организует практическую конференцию «День финансового директора».

В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:

  • Экономические сценарии на 2016-2017 года: чего опасаться, к чему готовиться, на что надеяться
  • Ситуация на рынке труда, зарплатные ожидания и предложения для финансовых директоров. Кого ищет работодатель?
  • 20 проверенных решений, которые помогут сэкономить
  • Деловая игра «Программа действий на случай масштабных финансовых проблем в компании»

Место проведения: Отель «Ривьера»

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке

К участию в форуме приглашаются финансовые директора, главные бухгалтеры и руководители, ответственные за управление финансами компании.

Контакты

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке

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