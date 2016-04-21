Практическая конференция «День финансового директора».

21 апреля 2016 в Казани журнал «Финансовый Директор» организует практическую конференцию «День финансового директора».
В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:
Место проведения: Отель «Ривьера»
Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке
К участию в форуме приглашаются финансовые директора, главные бухгалтеры и руководители, ответственные за управление финансами компании.
Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке
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