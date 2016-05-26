26 мая 2016 в Казани журнал «Генеральный Директор» организует практический форум "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу".
Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей среднего и малого бизнеса.
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса.
В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:
А также Вас ждет интерактив «Деловой нетворкинг», в ходе которого участники форума будут знакомиться между собой.
Место проведения: Отель «Ривьера»
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке
К участию в форуме приглашаются руководители и владельцы бизнеса, а также все желающие получить новые знания и советы от профессиональных спикеров, пообщаться с коллегами и найти новых партнеров по бизнесу.
Место проведения: Отель «Ривьера»
Контактный номер: +7 495 660 17 50
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по
ссылке
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