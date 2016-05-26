Практический форум "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу"

26 мая 2016 в Казани журнал «Генеральный Директор» организует практический форум "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу".

Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей среднего и малого бизнеса.

В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса.

В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:

«Нематериальная мотивация. 125 форм и подходов»

«Пять продвинутых технологий продаж, которые применяют успешные переговорщики»

«Опыт применения бережливого производства в ресторане»

А также Вас ждет интерактив «Деловой нетворкинг», в ходе которого участники форума будут знакомиться между собой.

Место проведения: Отель «Ривьера»

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке

К участию в форуме приглашаются руководители и владельцы бизнеса, а также все желающие получить новые знания и советы от профессиональных спикеров, пообщаться с коллегами и найти новых партнеров по бизнесу.