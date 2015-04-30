Всемирная выставка ЭКСПО 2015

Всемирная универсальная выставка
«ЭКСПО-2015» пройдет с 1 мая по 31 октября 2015 года в г. Милан (Италия). Девиз выставки — «Питание для планеты. Энергия для жизни». Ожидается, что в ней примут участие более 144 государств, а число посетителей превысит 20 млн человек. Общая площадь выставки – 1,7 млн кв.м, что соответствует территории княжества Монако.
На «ЭКСПО-2015» страны-участницы продемонстрируют свои научные и технические достижения в области продовольствия и сельского хозяйства, а также в сферах экономики, науки, образования, культуры.
Цель Всемирной выставки – обозначить продовольственную безопасность как ключевой элемент здоровья нашей планеты.
Организаторы определили семь ключевых направлений для наиболее полного раскрытия основной темы выставки:
«ЭКСПО-2015» станет крупным мировым событием, а также площадкой для продвижения идей, демонстрации новых технологий и установления бизнес контактов.
Павильоны «ЭКСПО-2015» будут размещены на острове, окруженном искусственными каналами. Остров будет разделен на четыре части двумя главными перпендикулярными улицами по образцу планировки древнеримских городов. На пересечении этих улиц расположится Площадь Италии размером 4 тыс. м².
Кроме павильонов на острове будет возведен ряд зданий и сооружений, в том числе Дворец Италии, где пройдут официальные церемонии и приемы, арена, вместимостью 24 тысяч зрителей, предназначенная для проведения культурно-зрелищных мероприятий, амфитеатр вместимостью 8 тысяч человек.
Нематериальное наследие ЭКСПО станет основой для продолжения сотрудничества между всеми странами, направленного на совместное решение проблем глобальной продовольственной безопасности.
Место проведения: г. Милан (Италия)
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте организаторов «ЭКСПО-2015»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.