Всемирная выставка ЭКСПО 2015

Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2015» пройдет с 1 мая по 31 октября 2015 года в г. Милан (Италия). Девиз выставки — «Питание для планеты. Энергия для жизни». Ожидается, что в ней примут участие более 144 государств, а число посетителей превысит 20 млн человек. Общая площадь выставки – 1,7 млн кв.м, что соответствует территории княжества Монако.



На «ЭКСПО-2015» страны-участницы продемонстрируют свои научные и технические достижения в области продовольствия и сельского хозяйства, а также в сферах экономики, науки, образования, культуры.

Цель Всемирной выставки – обозначить продовольственную безопасность как ключевой элемент здоровья нашей планеты.

Организаторы определили семь ключевых направлений для наиболее полного раскрытия основной темы выставки:

«ЭКСПО-2015» станет крупным мировым событием, а также площадкой для продвижения идей, демонстрации новых технологий и установления бизнес контактов.

Павильоны «ЭКСПО-2015» будут размещены на острове, окруженном искусственными каналами. Остров будет разделен на четыре части двумя главными перпендикулярными улицами по образцу планировки древнеримских городов. На пересечении этих улиц расположится Площадь Италии размером 4 тыс. м².

Кроме павильонов на острове будет возведен ряд зданий и сооружений, в том числе Дворец Италии, где пройдут официальные церемонии и приемы, арена, вместимостью 24 тысяч зрителей, предназначенная для проведения культурно-зрелищных мероприятий, амфитеатр вместимостью 8 тысяч человек.

Нематериальное наследие ЭКСПО станет основой для продолжения сотрудничества между всеми странами, направленного на совместное решение проблем глобальной продовольственной безопасности.