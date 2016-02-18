Региональный Туристический Форум "Туризм в России.Перспективы и возможности 2016"

С 18 по 19 февраля в Казани в ГТРК "Корстон" пройдет Региональный Туристический Форум "Туризм в России. Перспективы и возможности 2016". Состоится мероприятие при поддержке Федерального агентства по туризму, "НТК Интурист» и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.



В программе мероприятия выставка с участием региональных министерств/ департаментов по туризму туристических регионов РФ, а также национальные туристические офисы других государств, которые представят инфраструктуру своих курортов. Основной объем экспозиции займут объекты размещения, которые презентуют свои особенности, возможности и конкурентные преимущества.

В программе форума работа по блоку "Республика Крым", где будут представлены курорты, санатории и объекты размещения региона, презентация заграничных направлений, таких как Сингапур, Болгария и Греция, а также презентация Краснодарского края и других туристических регионов России. Кроме того, состоится круглый стол «Перспективы развития, импортозамещение» с представителями органов власти и руководства компании «НТК Интурист».

Гостями мероприятий станут успешные профессиональные агенты, у которых будет возможность прослушать семинары по направлениям, задать вопросы специалистам, ознакомиться с отельной базой на выставке и получить ценную информацию на стендах отельеров и партнёров.

Напомним, что серию Региональных Туристических Форумов "Туризм в России. Перспективы и возможности 2016" с 8 по 20 февраля 2016 года принимают такие города как в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Казань.

Программа Форума

18.02.2016

10:00 - официальное открытие Регионального Туристического Форума, бальный зал отеля Korston (ул. Н.Ершова, 1А)

Пресс-конференция для СМИ, посвященная проведению Форума.

Деловая программа Регионального Туристического Форума:

18 февраля

Первый блок «Республика Крым»

- Презентация Министерства курортов и туризма Республики Крым

- Презентация Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму

- Презентации объектов размещения Республики Крым



Второй блок «Заграничные направления»

- Презентация Национального представительства по туризму Республики Болгария в РФ

- Презентация Сингапура, аэропорта Чанги и Singapore Airlines

- Презентация греческих отельеров

Третий блок «Краснодарский край»

- Презентация Министерства Краснодарского края

- Презентации объектов размещения Краснодарского края



Четвёртый блок «Приём в регионах России. Партнёры мероприятия»

- Презентации регионов России

- Презентации отелей регионов России

19 февраля

10:30 – презентация летних программ НТК Интурист

12:30 – круглый стол «Перспективы развития, импортозамещение» с представителями органов власти и руководства компании НТК Интурист



