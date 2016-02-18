С 18 по 19 февраля в Казани в ГТРК "Корстон" пройдет Региональный Туристический Форум "Туризм в России. Перспективы и возможности 2016". Состоится мероприятие при поддержке Федерального агентства по туризму, "НТК Интурист» и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
В программе мероприятия выставка с участием региональных министерств/ департаментов по туризму туристических регионов РФ, а также национальные туристические офисы других государств, которые представят инфраструктуру своих курортов. Основной объем экспозиции займут объекты размещения, которые презентуют свои особенности, возможности и конкурентные преимущества.
В программе форума работа по блоку "Республика Крым", где будут представлены курорты, санатории и объекты размещения региона, презентация заграничных направлений, таких как Сингапур, Болгария и Греция, а также презентация Краснодарского края и других туристических регионов России. Кроме того, состоится круглый стол «Перспективы развития, импортозамещение» с представителями органов власти и руководства компании «НТК Интурист».
Гостями мероприятий станут успешные профессиональные агенты, у которых будет возможность прослушать семинары по направлениям, задать вопросы специалистам, ознакомиться с отельной базой на выставке и получить ценную информацию на стендах отельеров и партнёров.
Напомним, что серию Региональных Туристических Форумов "Туризм в России. Перспективы и возможности 2016" с 8 по 20 февраля 2016 года принимают такие города как в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Казань.
Программа Форума
18.02.2016
10:00 - официальное открытие Регионального Туристического Форума, бальный зал отеля Korston (ул. Н.Ершова, 1А)
Пресс-конференция для СМИ, посвященная проведению Форума.
Деловая программа Регионального Туристического Форума:
18 февраля
Первый блок «Республика Крым»
- Презентация Министерства курортов и туризма Республики Крым
- Презентация Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму
- Презентации объектов размещения Республики Крым
Второй блок «Заграничные направления»
- Презентация Национального представительства по туризму Республики Болгария в РФ
- Презентация Сингапура, аэропорта Чанги и Singapore Airlines
- Презентация греческих отельеров
Третий блок «Краснодарский край»
- Презентация Министерства Краснодарского края
- Презентации объектов размещения Краснодарского края
Четвёртый блок «Приём в регионах России. Партнёры мероприятия»
- Презентации регионов России
- Презентации отелей регионов России
19 февраля
10:30 – презентация летних программ НТК Интурист
12:30 – круглый стол «Перспективы развития, импортозамещение» с представителями органов власти и руководства компании НТК Интурист
Место проведения: ГТРК "Корстон" (ул. Ершова, 1а)
Контактный тел.: тел. 8(843) 222-90-31, 8(843) 222-90-47
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