Курс «Международные стандарты финансовой отчетности»

6 февраля открывается новая группа по курсу «Международные стандарты финансовой отчетности».

Данный курс предназначен для бухгалтеров и аудиторов.

Курс практический, продолжительность 5 месяцев, экзамен в июне.

Вы не только подготовитесь к экзамену, но и наработаете навыки, которые сможете успешно применять в работе!

Программа курса

Концептуальные основы представления отчётности

IAS 1 Представление финансовой отчётности

IAS 2 Запасы

IAS 8 Учётная политика, изменения в расчётных бухгалтерских оценках и ошибки

IAS 10 События после отчётной даты

IAS 11 Договоры на строительство

IAS 12 Налоги на прибыль

IAS 16 Основные средства

IAS 17 Аренда

IAS 18 Выручка

IAS 19 Вознаграждения работникам

IAS 20 Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи

IAS 21 Влияние изменений валютных курсов

IAS 23 Затраты по займам

IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах

IAS 27 Отдельная финансовая отчётность

IAS 28 Инвестиции в ассоциированные организации

IAS 32 Финансовые инструменты — представление

IAS 33 Прибыль на акцию

IAS 34 Промежуточная финансовая отчётность

IAS 36 Обесценение активов

IAS 37 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

IAS 38 Нематериальные активы

IAS 39 Финансовые инструменты: признание и оценка

IAS 40 Инвестиционная недвижимость

IAS 41 Сельское хозяйство

IFRS 1 Первое применение международных стандартов финансовой отчётности

IFRS 2 Выплаты на основе долевых инструментов

IFRS 3 Объединение предприятий

IFRS 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность

IFRS 6 Разведка и оценка минеральных ресурсов

IFRS 7 Финансовые инструменты — раскрытия

IFRS 8 Операционные сегменты

IFRS 9 Финансовые инструменты

IFRS 10 Консолидированная финансовая отчётность

IFRS 11 Соглашения о совместном предпринимательстве

IFRS 12 Раскрытие информации об участии в других компаниях

IFRS 13 Справедливая стоимость

IFRS 14 Регулируемые отложенные счета

IFRS 15 "ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С КЛИЕНТАМИ"NEW

Действуют особые условия оплаты. Подробности можно узнать на сайте мероприятия.