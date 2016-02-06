Курс «Международные стандарты финансовой отчетности»

6 февраля открывается новая группа по курсу «Международные стандарты финансовой отчетности».
Данный курс предназначен для бухгалтеров и аудиторов.
Курс практический, продолжительность 5 месяцев, экзамен в июне.
Вы не только подготовитесь к экзамену, но и наработаете навыки, которые сможете успешно применять в работе!
Программа курса
Концептуальные основы представления отчётности
IAS 1 Представление финансовой отчётности
IAS 2 Запасы
IAS 8 Учётная политика, изменения в расчётных бухгалтерских оценках и ошибки
IAS 10 События после отчётной даты
IAS 11 Договоры на строительство
IAS 12 Налоги на прибыль
IAS 16 Основные средства
IAS 17 Аренда
IAS 18 Выручка
IAS 19 Вознаграждения работникам
IAS 20 Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи
IAS 21 Влияние изменений валютных курсов
IAS 23 Затраты по займам
IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах
IAS 27 Отдельная финансовая отчётность
IAS 28 Инвестиции в ассоциированные организации
IAS 32 Финансовые инструменты — представление
IAS 33 Прибыль на акцию
IAS 34 Промежуточная финансовая отчётность
IAS 36 Обесценение активов
IAS 37 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
IAS 38 Нематериальные активы
IAS 39 Финансовые инструменты: признание и оценка
IAS 40 Инвестиционная недвижимость
IAS 41 Сельское хозяйство
IFRS 1 Первое применение международных стандартов финансовой отчётности
IFRS 2 Выплаты на основе долевых инструментов
IFRS 3 Объединение предприятий
IFRS 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность
IFRS 6 Разведка и оценка минеральных ресурсов
IFRS 7 Финансовые инструменты — раскрытия
IFRS 8 Операционные сегменты
IFRS 9 Финансовые инструменты
IFRS 10 Консолидированная финансовая отчётность
IFRS 11 Соглашения о совместном предпринимательстве
IFRS 12 Раскрытие информации об участии в других компаниях
IFRS 13 Справедливая стоимость
IFRS 14 Регулируемые отложенные счета
IFRS 15 "ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С КЛИЕНТАМИ"NEW
Действуют особые условия оплаты. Подробности можно узнать на сайте мероприятия.
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