Семинар-тренинг «Усиление продаж в секторе B2B»

6 и 7 февраля в Казани состоится бизнес-встреча с ведущими экспертами, практиками с многолетним опытом построения эффективных отделов продаж, бизнес-тренерами и руководителями экспертной группы компании «Капитал-Консалтинг».
В ходе семинара будут рассматриваться вопросы организации профессиональной системы продаж на предприятии, разбираться практические аспекты управления и развития отдела продаж, затрагивающие специфику различных компаний.
Встреча предназначена для владельцев, руководителей, коммерческих директоров — тех, кто занимается вопросами управления и развития компании, повышением её конкурентоспособности на рынке.
В рамках семинара Вы сможете получить индивидуальное консультации по усилению действующей системы продаж Вашей компании, предварительно согласовав время и тему консультации с координатором проекта.
Ведущий: Бизнес-эксперт «Капитал-Консалтинг»
Максимов Дмитрий
Тренинги:
Чтобы узнать подробности о мероприятии свяжитесь с организаторами по бесплатной телефонной линии 8 (800) 700-82-32. Количество мест строго ограничено.
Место проведения: Отель "Олимп"
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