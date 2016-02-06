06 февр. 2016

Семинар-тренинг «Усиление продаж в секторе B2B»

Семинар-тренинг «Усиление продаж в секторе B2B»

6 и 7 февраля в Казани состоится бизнес-встреча с ведущими экспертами, практиками с многолетним опытом построения эффективных отделов продаж, бизнес-тренерами и руководителями экспертной группы компании «Капитал-Консалтинг».

В ходе семинара будут рассматриваться вопросы организации профессиональной системы продаж на предприятии, разбираться практические аспекты управления и развития отдела продаж, затрагивающие специфику различных компаний.

Встреча предназначена для владельцев, руководителей, коммерческих директоров — тех, кто занимается вопросами управления и развития компании, повышением её конкурентоспособности на рынке.

В рамках семинара Вы сможете получить индивидуальное консультации по усилению действующей системы продаж Вашей компании, предварительно согласовав время и тему консультации с координатором проекта.

Ведущий: Бизнес-эксперт «Капитал-Консалтинг»

Максимов Дмитрий

Тренинги:

  • «Набор сотрудников с открытого рынка труда»
  • «Практическое управление»
  • «Усиление продаж»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

  • Построение и развитие профессиональных отделов продаж (систем продаж): более 30 реализованных проектов в бизнесах партнеров холдинга «Капитал- Консалтинг»/«Профессиональные системы продаж» в различных регионах России
  • Диагностика модели продаж
  • Построение дистрибьюционной сети продаж по России и СНГ
  • Создание филиальной сети
  • Поиск и отбор менеджеров по продажам, руководителей и др. ключевых кадров по авторской технологии К.А. Бакшта
  • Построение бизнеса «с нуля» и его последующее развитие
  • Управление Компанией
  • Стратегическое планирование развития Компании
  • Разработка и реализация конкурентной стратегии Компании
  • Построение и развитие системы мотивации персонала и систем сдельной оплаты труда

Чтобы узнать подробности о мероприятии свяжитесь с организаторами по бесплатной телефонной линии 8 (800) 700-82-32. Количество мест строго ограничено.

Место проведения: Отель "Олимп"

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