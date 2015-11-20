Собрание членов Совфеда и депутатов Госдумы по вопросам борьбы с терроризмом — прямая трансляция.

В Колонном зале Дома союзов проходит совместное собрание членов Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ, посвящённое вопросам борьбы с терроризмом. В заседании принимают участие руководители законодательных органов власти субъектов РФ, представители религиозных конфессий и общественных организаций России.
Источник видео: RT
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