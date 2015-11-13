13 нояб. 2015

«ИЗЯЩНЫЙ ВЕК» в ресторане «CHATEAU»

13 ноября ресторан «CHATEAU» приглашает всех на вечер «ИЗЯЩНЫЙ ВЕК».

Вас ждет презентация Русского меню и вечер русского романса.

Входной билет 2500 рублей на 1 персону.

Начало мероприятия в 19:00

Бронь столов по телефону: +7-960-043-43-35


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