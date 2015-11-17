IV международный форум «Умный город будущего» пройдет 17-18 ноября 2015 г. в Москве при поддержке Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Города развиваются, меняются и приспосабливаются к окружающим условиям как любой живой организм. Экономические, политические и экологические изменения среды их обитания заставляют одни города разрастаться, а другие уменьшаться. Каждый город реагирует на эти изменения абсолютно по-своему, по-своему отвечает на региональные, национальные и глобальные вызовы. Ответы на вызовы и модели роста городов будут обсуждаться на IV международном форуме «Умный город будущего».
Вы можете принять участие на безвозмездной основе. Количество мест ограничено.
Для регистрации пришлите ФИО, должность, компанию, e-mail и телефон участника Ольге Сидоровой
o.sidorova@rian.ru, тел. 8 (968) 766-14-73.
С программой Форума и более подробной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя на сайт.
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