Двухдневный практикум «Капиталы бренда. Вкладывать или получать?»

13-14 ноября Казань посетит Андрей Пуртов, один из лучших экспертов по брендингу и маркетингу в России. В рамках своего визита Андрей проведет двухдневный практикум «Капиталы бренда. Вкладывать или получать?»

Участников практикума ждет 20 часов теоретических знаний и методик, а также практические занятия. Основная аудитория – топ-менеджеры из корпоративного и государственного секторов, владельцы бизнеса и директора по маркетингу.

В ходе практики слушатели смогут пройти весь цикл развития бренда – от поиска рыночной ниши до создания сильного бренда и востребованного продукта. Помогать им на протяжении двух дней будут эксперты по брендингу, маркетингу и графическому дизайну.

Курс пройдет в рамках образовательного проекта Meetup Effective, организованного студией интерактивных технологий ImCompany.

Регистрация и подробная информация о мероприятии.

О спикере:

Андрей Пуртов – куратор курса "Маркетинг и бренд-менеджмент" в Британской Высшей Школе Дизайна (г. Москва), продюсер конференций HiBrand и проекта "Маркетинг-тур". В прошлом – издатель и главный редактор журнала Identity ("Дебют года в России в области рекламы и маркетинга").

Имеет более чем 20-летний опыт в бизнесе, брендинге и маркетинге. Один из ведущих экспертов в России и странах СНГ, имеющий международную репутацию и признание в профессиональных кругах. Постоянные публикации в изданиях Forbes, National Business, «Стратегический менеджмент» и в ряде других деловых и профессиональных СМИ.

Контактная информация:

Анастасия Закирова, CEO ImCompany: +7 927 418 1289

Айрат Садыков, менеджер проекта: +7 917 932 3141