Конференция «Франчайзинг 2015»

18 ноября на базе площадки «Казань Арена» компания «SALEPLAN» проводит конференцию «Франчайзинг 2015». Событие соберет более 100 руководителей предприятий и начинающих бизнесменов, действующих франчайзеров и потенциальных франчайзи.

Центральными блоками события станут выступления ярких и эффективных бизнес-экспертов, а также выставка и презентация франшиз!

Первый семинар-диалог проведет профессионал в создании, продвижении и продаже франшиз, действующий франчайзер и опытный бизнес-практик, директор ООО НПК «Сож Синтез» и компании «SALEPLAN» Олег Скобельцын. В своем выступлении «Франчайзинг, как есть. Возможности и угрозы» спикер расскажет о проблемах и решениях, которые сопровождают франчайзинговую деятельность и о новых перспективах, что открывает путь создания собственной франшизы.

Второй блок форума- пленарная сессия пройдет в режиме 10-ти минутных презентаций владельцев франшиз из самых разнообразных отраслей бизнеса. В ходе выступлений каждый участник конференции сможет задать выступающим интересующие вопросы, как по приобретению действующих франшиз, так и по упаковке собственного бизнеса в систему- создание франшизы.

В третьей части события состоится коммуникационная сессия в формате «face to face», в рамках которой все участники познакомятся друг с другом. Далее, гостей ожидает серия мастер-классов. Основатель авторского центра «Обаяние продаж» Гульназ Мухамадуллина выступит с программой «Франчайзинг, как надо. Система и люди», а директор онлайн-бухгалтерии «НЕБО» Артем Туровец расскажет о «5 способах сэкономить на налогообложении».

Важным дополнением к форуму станет выставка франчайзинг-партнеров, которая будет функционировать на протяжении всей конференции, в ходе которой участники выставки презентуют свои франчайзинг-модели гостям события.

Подробная информация и регистрация на мероприятие на сайте или по телефону 8 9046 63 97 68