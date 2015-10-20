20 окт. 2015

Семинар "Обеспечение информационной безопасности на предприятии"

Вы узнаете:

  • Наиболее серьезные случаи утечки информации за 2014-2015 гг.
  • Детальные расследования инцидентов из практики наших клиентов
  • Какие угрозы несут социальные сети и как с ними бороться

Семинар проводят эксперты по информационной
безопасности компании SearchInform:

Сергей Ожегов

Коммерческий директор SEARCHINFORM

  • работает в компании с 2015 года
  • занимается развитием бизнеса SEARCHINFORM в России
  • сопровождал наиболее крупные и сложные проекты по контролю информационной безопасности на предприятии

Владимир Велич
Руководитель представительства SEARCHINFORM в Поволжье

  • В SEARCHINFORM работает с 2010 г.
  • В 2011 г. возглавил открытый Поволжский офис компании в Казани
Участие для зарегистрировавшихся БЕСПЛАТНОЕ.
Регистрация и подробная информация на сайте

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