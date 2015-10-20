20 окт. 2015

ТОП-клуб "Самоактуализация как метод эффективного управления"

ТОП-клуб

Приняв участие в ТОП-клубе вы получите:

  • Историю построения одной из самых многопрофильных компаний в России (более 20 направлений сфер деятельности);
  • Практическую модель управленческих решений;
  • Ответы на все интересующие вопросы;
  • Рекомендации и практические механизмы ведения бизнеса.


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