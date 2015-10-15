Конференция «Код информационной безопасности»

15 октября в «Шаляпин Палас Отеле» выступят гуру информационной безопасности из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.
В этом году Казань стала одним из 11 городов проведения крупнейшего ИБ-события в России – серии конференций «Код информационной безопасности»
Главными темами станут тренды информационной безопасности, импортозамещение, актуальные методы и средства защиты от внешних и внутренних угроз, основы безопасной ИТ-инфраструктуры, а также экономические аспекты защиты информации.
Выступят федеральные эксперты по информационной безопасности, в числе которых и самые популярные ИБ-блогеры России* - Алексей Лукацкий (Cisco) и Андрей Прозоров (Solar Security).
Конференции «Код информационной безопасности» проводятся уже 11 лет, а в Казани событие пройдет уже в третий раз. Ожидается не менее 120 участников.
Вход для сотрудников ИБ- и ИТ-департаментов, а также представителей СМИ – свободный.
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