Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России – 2015»

В период с 5 по 31 октября 2015 г. Министерство экономики Республики Татарстан и НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» проведут региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2015»

Целью Конкурса является популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде, формирование позитивного образа молодежного предпринимательства как важного фактора экономико-социального прогресса Республики Татарстан, а также выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность.



К участию в Конкурсе допускаются граждане РФ, являющиеся субъектами молодежного предпринимательства, в возрасте от 14 (полных лет) до 30 лет (включительно) на момент подачи заявки на участие. При этом, участник Конкурса должен являться: индивидуальным предпринимателем, учредителем или соучредителем юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории РФ, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности либо входить в состав исполнительного органа юридического лица.

К участию не допускаются лица, представляющие компании осуществляющие запрещенную законодательством деятельность и деятельность по производству или продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табака, табачных изделий, курительных принадлежностей. Не смогут принять участие в Конкурсе и компании, организующие или проводящие азартные игры.



Конкурс пройдет в следующих номинациях: «Успешный старт», «Социально-ответственный бизнес», «Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Производство», «Женское предпринимательство», «Семейный бизнес», «Франчайзинг».

Мероприятие пройдет в четыре этапа.

В срок до 15 октября будет проходить сбор заявок, а уже с 17 октября в трёх муниципальных образованиях Республики Татарстан пройдёт второй этап, представляющий собой отборы участников Конкурса путем презентации бизнес-проектов перед Жюри Конкурса. Далее третий этап – обучающий и четвертый – финальный, в рамках которых, лучшие компании будут готовить к финалу регионального Конкурса и представят на суд жюри и зрителей.

Финал и торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Конкурса состоятся в г. Казань не позднее 31 октября 2015 г.



В состав жюри Конкурса войдут представители организаторов, а также эксперты в области предпринимательства и развития бизнеса, представители высшей школы, общественных объединений и союзов, так же представители бизнес - структур.



Победители Конкурса будут награждены дипломами Министерства экономики РТ. Победители получат право представлять Татарстан на Всероссийском конкурсе в Москве.



По вопросам подачи заявок и за дополнительной информацией можно обратиться по электронному адресу e-mail: Predprinimatel.molod@tatar.ru и тел.524-90-90 (звонки принимаются с 9.00 до 18.00)