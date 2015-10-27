Бизнес-завтрак «Продвижение в интернете.Как создать продающий сайт?»

Мероприятие для компаний, которые продают или хотят начать продавать в Интернете. Мы расскажем, как открыть точку online-продаж, которая начнет привлекать покупателей с первых недель, о продвижении с помощью товарных площадок, секретах «продающих» описаний товаров и повышения конверсии.
Программа мероприятия:
1. Обзор Online-рынка
2. Сайт, как основной продавец
3. Секреты продающего описания товаров в Интернете
4. Методы оценки отдачи от рекламы. Как увеличить продажи?
Мероприятие будет полезно:
Ведущий: Алишев Самат Салямович, директор портала blizko.ru в Казани
Участие бесплатное. Количество мест ограничено!
Регистрация на мероприятие.
Подробная информация по телефону 8-919-645-0889 (Ольга)
Регистрация на мероприятие.
Подробная информация по телефону 8-919-645-0889 (Ольга)
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.