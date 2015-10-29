Бизнес-конференция «Как директору ООО или ИП удвоить продажи в кризис, побеждая в тендерах и аукционах»

Цели бизнес-конференции:

1. Доказать в рамках мероприятия, что участвовать и побеждать в тендерах может любой предприниматель, независимо от оборота и количества сотрудников.

2. Развеять самые распространенные мифы и легенды, которыми окутан мир госзаказа.

3. Простым человеческим языком рассказать предпринимателям о преимуществах работы в секторе госзаказа.

Дать пошаговый алгоритм действий, разобрать типичные ошибки. Научить побеждать.

4. Спикеры, которые приглашены на конференцию в качестве бизнес-тренеров – это настоящие практики, эксперты, за плечами которых сотни побед в тендерах и миллионы рублей, заработанных законным способом.

Они, что называется, за руку проведут всех участников по этой теме. Их обучение будет строиться на конкретных примерах без сложной терминологии.

5. Таким образом, мы хотим поддержать сообщество малого бизнеса в республике, помочь пережить сложное время, дать новое направление в работе и новое видение данных процессов!

Программа конференции.

1. Что такое тендеры, аукционы, торги? Какими они бывают?

2. В чем отличие госзакупок от закупок в коммерческом секторе?

3. Краткий экскурс в недавнее прошлое. Развитие госзаказа в России в разрезе последних лет.

4. Нынешний объем рынка госзакупок.

5. Что такое СМП?

6. Обзор 5-ти основных электронных торговых площадок в России.

7. Главный ключ к росту продаж.

8. Развенчиваем самые топовые мифы и легенды о госзакупках. Говорим правду.

9. Кто может участвовать в госзакупках?

10. Сколько стоит начать работать в секторе госзаказа?

11. Что нужно сделать для быстрого старта работ? Пошаговый алгоритм действий.

12. Как побеждать в госзакупках? Пошаговый алгоритм получения первой прибыли в госзакупках.

13. Важный момент про НДС.

14. Шкала жизни тендера.

15. Этапы работы и взаимодействия с заказчиком.

16. Знакомство с ФАС, его функции.

17. Самые дорогие ошибки, которые допускают 95 % поставщиков при работе с госзаказом.

18. Реестр недобросовестных поставщиков. Как не попасть в него?

19. Что такое программы-агрегаторы и зачем они нужны?

20. Доступ на 7 дней к самой мощной аналитической программе-агрегатору. Краткий обзор функциональных возможностей.





Подробная информация и регистрация на мероприятие по телефону (843) 216-55-70 или на официальном сайте