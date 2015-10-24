Курс «Финансовое моделирование в EXCEL»

Авторский курс специально для финансистов, бухгалтеров и руководителей.

По результату обучения, Вы:

Научитесь строить уникальные финансовые модели под ваши задачи и задачи вашей компании.

Сократите время на расчет, анализ и планирование.

Овладеете навыками, которые повысят Вашу профессиональную ценность и статус в экспертной среде.

Темы, которые рассматривает курс:

1.Моделирование производственных и логистических показателей.

1.1. Расчет графика производства, исходя из плана продаж и нормативов запасов готовой продукции (в т.ч. запасов дилеров)

1.2. Расчёт графика закупок сырья и материалов исходя из графика производства, калькуляций производственной себестоимости (вариант: график продаж) и нормативов запасов

2. Моделирование денежного потока прямым методом

2.1. Расчёт поступлений от покупателей, исходя из плана продаж и договорной отсрочки платежа

2.2. Расчёт выплат поставщикам, исходя из плана закупок и отсрочки платежа

3. Моделирование денежного потока косвенным методом

4. Моделирование прибыли и баланса компании

5. Составление моделей для различных систем мотивирующей оплаты труда

6. Установление нормативных запасов товаров исходя из статистики продаж, с учётом среднеквадратического отклонения продаж по отдельным продуктам.

Подробная информация и регистрация на мероприятие на сайте и по телефону (843) 5-188-177