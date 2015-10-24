Курс «Финансовое моделирование в EXCEL»

Авторский курс специально для финансистов, бухгалтеров и руководителей.
По результату обучения, Вы:
Темы, которые рассматривает курс:
1.Моделирование производственных и логистических показателей.
1.1. Расчет графика производства, исходя из плана продаж и нормативов запасов готовой продукции (в т.ч. запасов дилеров)
1.2. Расчёт графика закупок сырья и материалов исходя из графика производства, калькуляций производственной себестоимости (вариант: график продаж) и нормативов запасов
2. Моделирование денежного потока прямым методом
2.1. Расчёт поступлений от покупателей, исходя из плана продаж и договорной отсрочки платежа
2.2. Расчёт выплат поставщикам, исходя из плана закупок и отсрочки платежа
3. Моделирование денежного потока косвенным методом
4. Моделирование прибыли и баланса компании
5. Составление моделей для различных систем мотивирующей оплаты труда
6. Установление нормативных запасов товаров исходя из статистики продаж, с учётом среднеквадратического отклонения продаж по отдельным продуктам.
Подробная информация и регистрация на мероприятие на сайте и по телефону (843) 5-188-177
Подробная информация и регистрация на мероприятие на сайте и по телефону (843) 5-188-177
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