IV InterEcoForum

Тема IV InterEcoForum - «Устойчивое развитие сельского хозяйства на базе современных инновационных технологий».

На повестке дня предстоящего IV InterEcoForum - рассмотрение актуальных вопросов развития и использования инновационных технологий в области сельского хозяйства, которые способствуют расширению органического земледелия в России и положительно влияют на снижение экологической нагрузки от сельского хозяйства. Реализация этой программы позволит обеспечить импортозамещение и продовольственную безопасность.

В ходе рабочей программы планируется обмен международным опытом, презентация новых идей и концептуальных решений в области сельского хозяйства за счет использования инновационных технологий, что отвечает принципам устойчивого развития.



К участию приглашаются представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, руководители промышленных корпораций и агрохолдингов, общественные и экологические организации.

Разработки и использование инновационных технологий в сельском хозяйстве будут способствовать развитию отрасли и позволят обеспечить конкурентоспособный, высокопроизводительный аграрный сектор.



В рамках деловой программы будут обсуждаться следующие темы:



Выработка тепловой и электроэнергии на основе переработки сельскохозяйственных, бытовых и промышленных органических отходов

Перспективы использования альтернативных видов топлива в сельском хозяйстве на примере грузового и легкового транспорта

Использование нетрадиционных источников энергии для уменьшения парникового эффекта

Непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и техники

Задачи и проблемы современного садоводства России: инновации и технологии

Решение проблемы механизации садоводства и виноградарства

Технологическая и техническая модернизация сельского хозяйства как условие обеспечения продовольственной безопасности России

Государственная поддержка сельского хозяйства при разработке и внедрении энерго и ресурсосберегающих агротехнологий

Научно-технологическое сотрудничество с зарубежными странами

Использование инновационных технологий как способ повышения качества продукции

СО2 и утилизация отходов, биомасса

Экотуризм

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