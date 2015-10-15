15 окт. 2015

IV InterEcoForum

IV InterEcoForum

Тема IV InterEcoForum - «Устойчивое развитие сельского хозяйства на базе современных инновационных технологий».

На повестке дня предстоящего IV InterEcoForum - рассмотрение актуальных вопросов развития и использования инновационных технологий в области сельского хозяйства, которые способствуют расширению органического земледелия в России и положительно влияют на снижение экологической нагрузки от сельского хозяйства. Реализация этой программы позволит обеспечить импортозамещение и продовольственную безопасность.
В ходе рабочей программы планируется обмен международным опытом, презентация новых идей и концептуальных решений в области сельского хозяйства за счет использования инновационных технологий, что отвечает принципам устойчивого развития.

К участию приглашаются представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, руководители промышленных корпораций и агрохолдингов, общественные и экологические организации.
Разработки и использование инновационных технологий в сельском хозяйстве будут способствовать развитию отрасли и позволят обеспечить конкурентоспособный, высокопроизводительный аграрный сектор.

В рамках деловой программы будут обсуждаться следующие темы:

  • Выработка тепловой и электроэнергии на основе переработки сельскохозяйственных, бытовых и промышленных органических отходов
  • Перспективы использования альтернативных видов топлива в сельском хозяйстве на примере грузового и легкового транспорта
  • Использование нетрадиционных источников энергии для уменьшения парникового эффекта
  • Непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и техники
  • Задачи и проблемы современного садоводства России: инновации и технологии
  • Решение проблемы механизации садоводства и виноградарства
  • Технологическая и техническая модернизация сельского хозяйства как условие обеспечения продовольственной безопасности России
  • Государственная поддержка сельского хозяйства при разработке и внедрении энерго и ресурсосберегающих агротехнологий
  • Научно-технологическое сотрудничество с зарубежными странами
  • Использование инновационных технологий как способ повышения качества продукции
  • СО2 и утилизация отходов, биомасса
  • Экотуризм

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