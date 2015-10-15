Тема IV InterEcoForum - «Устойчивое развитие сельского хозяйства на базе современных инновационных технологий».
На повестке дня предстоящего IV InterEcoForum - рассмотрение актуальных вопросов развития и использования инновационных технологий в области сельского хозяйства, которые способствуют расширению органического земледелия в России и положительно влияют на снижение экологической нагрузки от сельского хозяйства. Реализация этой программы позволит обеспечить импортозамещение и продовольственную безопасность.
В ходе рабочей программы планируется обмен международным опытом, презентация новых идей и концептуальных решений в области сельского хозяйства за счет использования инновационных технологий, что отвечает принципам устойчивого развития.
К участию приглашаются представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, руководители промышленных корпораций и агрохолдингов, общественные и экологические организации.
Разработки и использование инновационных технологий в сельском хозяйстве будут способствовать развитию отрасли и позволят обеспечить конкурентоспособный, высокопроизводительный аграрный сектор.
В рамках деловой программы будут обсуждаться следующие темы:
Официальный сайт мероприятия
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.