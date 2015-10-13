​7-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

7-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоится в Москве 13 - 14 октября 2015 года.

Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствуя развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами.

Прямой диалог в рамках Форума создает предпосылки не только для достижения российскими компаниями высоких результатов на глобальных рынках, но и для обеспечения эффективной работы международных компаний в России. Мероприятие также поддерживает развитие межкультурных связей и укрепления репутации России как одного из важнейших центров мировой экономики.

С момента основания в 2009 году Форум привлекает авторитетную и влиятельную аудиторию из России, стран СНГ и ключевых регионов мира, способствуя эффективному сотрудничеству между российским бизнесом и международными инвесторами.

Темы Форума представляют первостепенный интерес как для руководителей российских компаний, так и для глобального инвестиционного сообщества. В ходе заседаний участники обсуждают приоритеты развития экономики России, стимулирование регионального роста и основные тренды на рынках долгового и акционерного капитала, наряду с другими вопросами в сфере инвестиций и бизнеса.

Пленарную сессию традиционно открывает вступительное слово Президента России Владимира Путина, который задает тон работы Инвестиционного Форума. Программа мероприятия также включает ряд панельных сессий с участием представителей Правительства РФ, руководителей крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.

В работе Форума в прошлом году приняли участие свыше 2000 делегатов, включая около 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки, а также главы ведущих российских компаний и представители Правительства РФ. Президент России Владимир Путин также принял участие в Форуме. Мероприятие традиционно привлекает большое внимание со стороны ключевых международных и российских СМИ, которые выпустили более 6400 публикаций по итогам Форума.

Подробности на официальном сайте