7-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоится в Москве 13 - 14 октября 2015 года.
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствуя развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами.
Прямой диалог в рамках Форума создает предпосылки не только для достижения российскими компаниями высоких результатов на глобальных рынках, но и для обеспечения эффективной работы международных компаний в России. Мероприятие также поддерживает развитие межкультурных связей и укрепления репутации России как одного из важнейших центров мировой экономики.
С момента основания в 2009 году Форум привлекает авторитетную и влиятельную аудиторию из России, стран СНГ и ключевых регионов мира, способствуя эффективному сотрудничеству между российским бизнесом и международными инвесторами.
Темы Форума представляют первостепенный интерес как для руководителей российских компаний, так и для глобального инвестиционного сообщества. В ходе заседаний участники обсуждают приоритеты развития экономики России, стимулирование регионального роста и основные тренды на рынках долгового и акционерного капитала, наряду с другими вопросами в сфере инвестиций и бизнеса.
Пленарную сессию традиционно открывает вступительное слово Президента России Владимира Путина, который задает тон работы Инвестиционного Форума. Программа мероприятия также включает ряд панельных сессий с участием представителей Правительства РФ, руководителей крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.
В работе Форума в прошлом году приняли участие свыше 2000 делегатов, включая около 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки, а также главы ведущих российских компаний и представители Правительства РФ. Президент России Владимир Путин также принял участие в Форуме. Мероприятие традиционно привлекает большое внимание со стороны ключевых международных и российских СМИ, которые выпустили более 6400 публикаций по итогам Форума.
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