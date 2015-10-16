Семинар «Ценообразование и управление стоимостью в строительстве»

16 октября 2015 г. в г. Казань состоится ежегодный семинар «Ценообразование и управление стоимостью в строительстве. Актуальные вопросы государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» – значимое событие в строительной отрасли Республики Татарстан.

В этом году в рамках ежегодного семинара будут рассмотрены практические аспекты управления стоимостью строительства с позиции стоимостного инжиниринга и раскрыты основные проблемы при прохождении государственной экспертизы проектной документации (программа семинара, бланк заявки).

Более подробную информацию о семинаре Вы можете получить по телефону: (843) 567-12-25, 523-56-74, 523-56-75, 523-61-22, e-mail: centr1@ritcrt.ru или на официальном сайте.