Семинар «Управление кухней ресторана»

28 сентября в г. Казань пройдет семинар для шеф-поваров, собственников и руководителей ресторанов.

Георгий Карпенко (г. Москва) - управляющий партнер HURMA Managment Group, проведет с участниками семинара один интереснейший день!

Расскажет о работе шеф повара, как менеджера на кухне.

Поможет рассмотреть со всех сторон работу кухни, от введения нового меню и организации системы контроля качества, до санитарных требований, предъявляемых к работе предприятий общественного питания.

Мероприятие платное.

Регистрация и подробная информация на сайте и по телефону: 88007009531 (звонок бесплатный)