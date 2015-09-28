Семинар «Управление кухней ресторана»

28 сентября в г. Казань пройдет семинар для шеф-поваров, собственников и руководителей ресторанов.
Георгий Карпенко (г. Москва) - управляющий партнер HURMA Managment Group, проведет с участниками семинара один интереснейший день!
Расскажет о работе шеф повара, как менеджера на кухне.
Поможет рассмотреть со всех сторон работу кухни, от введения нового меню и организации системы контроля качества, до санитарных требований, предъявляемых к работе предприятий общественного питания.
Мероприятие платное.
Регистрация и подробная информация на сайте и по телефону: 88007009531 (звонок бесплатный)
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