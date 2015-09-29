29 сент. 2015

Мастер-класс Евгении Суфияновой «ДРУГИЕ ПРОДАЖИ»

Мастер-класс Евгении Суфияновой «ДРУГИЕ ПРОДАЖИ»

29 СЕНТЯБРЯ в Казани пройдет мастер-класс Евгении Суфияновой «ДРУГИЕ ПРОДАЖИ».

О МАСТЕР-КЛАССЕ:

В последнее время с ростом успехов и узнаваемости Бизнес Школы Номер Один стали поступать одни и те же вопросы к Евгении Суфияновой, одни и те же проблемы от клиентов и партнеров и тогда появилась идея сделать большой мастер-класс, собрать всех в одно время, в одном месте и рассказать как же все-таки удалось за 1 год без поддержки администрации и прочих структур, якобы поддерживающих бизнес, добиться таких успехов. Особое удивление у всех вызывает - отсутствие у нас отдела активных продаж, именно об этом Евгения расскажет на мастер-классе, как получить результат без отдела продаж! До встречи!­

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

  • РЫНОК. Как изменился покупатель и продавец?
  • ОТДЕЛ ПРОДАЖ. Почему не безопасно иметь только отдел продаж в составе основных каналов сбыта?
  • КЛИЕНТ. Куда "ушел" клиент, как изменился процесс покупки сегодня.
  • КАНАЛЫ ПРОДАЖ. Какие новые мало затратные инструменты продаж существуют. Как работают.
  • СПАМ. Зло или эффективный способ привлечения новых клиентов? Как это устроено. Инструкция в картинках!
  • ЯНДЕКС. Что может сказать яндекс о емкости рынка и какие есть сервисы и возможности позволяющие вам продавать больше.
  • САЙТ. Почему 99% сайтов не продают, а вообще сайт может заменить весь отдел продаж?
  • ПАРТНЕРЫ. Как сделать так чтобы ваш продукт продавали не вы, а кто то другой?
  • СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. Как использовать соц.сети в бизнесе. Какие дополнительные возможности они дают?
  • СООБЩЕНИЕ. Самая простая и рабочая формула написания любого коммерческого предложения, текста для рекламы и других продающих сообщений! Вопросов много и на них есть ответ!

Более подробную информацию ищите на сайте

Либо просто позвоните нам – 8 (800) 700-95-3 1

Мероприятие отменено организатором.

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