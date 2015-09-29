Мастер-класс Евгении Суфияновой «ДРУГИЕ ПРОДАЖИ»

29 СЕНТЯБРЯ в Казани пройдет мастер-класс Евгении Суфияновой «ДРУГИЕ ПРОДАЖИ».

О МАСТЕР-КЛАССЕ:

В последнее время с ростом успехов и узнаваемости Бизнес Школы Номер Один стали поступать одни и те же вопросы к Евгении Суфияновой, одни и те же проблемы от клиентов и партнеров и тогда появилась идея сделать большой мастер-класс, собрать всех в одно время, в одном месте и рассказать как же все-таки удалось за 1 год без поддержки администрации и прочих структур, якобы поддерживающих бизнес, добиться таких успехов. Особое удивление у всех вызывает - отсутствие у нас отдела активных продаж, именно об этом Евгения расскажет на мастер-классе, как получить результат без отдела продаж! До встречи!­

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

РЫНОК. Как изменился покупатель и продавец?

ОТДЕЛ ПРОДАЖ. Почему не безопасно иметь только отдел продаж в составе основных каналов сбыта?

КЛИЕНТ. Куда "ушел" клиент, как изменился процесс покупки сегодня.

КАНАЛЫ ПРОДАЖ. Какие новые мало затратные инструменты продаж существуют. Как работают.

СПАМ. Зло или эффективный способ привлечения новых клиентов? Как это устроено. Инструкция в картинках!

ЯНДЕКС. Что может сказать яндекс о емкости рынка и какие есть сервисы и возможности позволяющие вам продавать больше.

САЙТ. Почему 99% сайтов не продают, а вообще сайт может заменить весь отдел продаж?

ПАРТНЕРЫ. Как сделать так чтобы ваш продукт продавали не вы, а кто то другой?

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. Как использовать соц.сети в бизнесе. Какие дополнительные возможности они дают?

СООБЩЕНИЕ. Самая простая и рабочая формула написания любого коммерческого предложения, текста для рекламы и других продающих сообщений! Вопросов много и на них есть ответ!

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Мероприятие отменено организатором.