29 СЕНТЯБРЯ в Казани пройдет мастер-класс Евгении Суфияновой «ДРУГИЕ ПРОДАЖИ».
О МАСТЕР-КЛАССЕ:
В последнее время с ростом успехов и узнаваемости Бизнес Школы Номер Один стали поступать одни и те же вопросы к Евгении Суфияновой, одни и те же проблемы от клиентов и партнеров и тогда появилась идея сделать большой мастер-класс, собрать всех в одно время, в одном месте и рассказать как же все-таки удалось за 1 год без поддержки администрации и прочих структур, якобы поддерживающих бизнес, добиться таких успехов. Особое удивление у всех вызывает - отсутствие у нас отдела активных продаж, именно об этом Евгения расскажет на мастер-классе, как получить результат без отдела продаж! До встречи!
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
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Мероприятие отменено организатором.
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