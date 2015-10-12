X Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»

12 - 13 октября 2015 года в Москве в Торгово-промышленной палате РФ и Управлении делами Президента ГК «Президент-отель» (ул. Большая Якиманка, 24) состоится юбилейный десятый Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития».

Национальный Конгресс – это открытая международная деловая площадка, ориентированная, прежде всего, на становление долгосрочных партнерских отношений между предпринимателями, государственными структурами и общественными организациями в процессе обсуждения острых экономических вопросов, актуальных на сегодняшний день.

Формат ежегодных встреч предпринимателей со всей России, а также зарубежья, с участием представителей первых лиц страны позволяет создать площадку открытого диалога с возможностью принятия взвешенных решений, лучшего понимания интересов друг друга, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по эффективному развитию промышленной политики страны.

Обеспечить постоянный диалог и скоординировать действия власти и общества в лице ее наиболее активных членов – предпринимателей и ученых, а также обсуждение планов по дальнейшему развитию ключевых отраслей промышленности, обмен опытом, технологиями, решениями и возможность донести свою точку зрения до первых лиц страны.

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