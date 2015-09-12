V Открытый благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан

12 сентября в Казани на территории гольф-клуба «Гольф Казан» пройдет благотворительный турнир на Кубок Президента Республики Татарстан.

К турниру приурочено торжественное открытие второй очереди гольф-поля клуба «Гольф Казан». Впервые Кубок Президента пройдет на 18-луночном гольф-поле международного класса. В турнире примут участие 13 команд (52 человека) из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ижевска, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, а также гольфисты из Голландии, Турции и США, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Программа на 12 сентября 2015 г.

11.20 – 11.40 Официальная церемония открытия турнира. Приветственное слово организаторов, разъяснение формата турнира и местных правил, оглашение команд и стартовых позиций, общее фото

12.00 - 18.00 Командный турнир на Кубок Президента Республики Татарстан

18.30 – 19.00 Сбор гостей в банкетном зале отеля

19.00 – 19.30 Церемония награждения

19.30 – 23.00 Торжественный ужин в честь победителей турнира.