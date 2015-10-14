Специально для руководителей и владельцев бизнеса 14 октября в Казани журнал "Генеральный директор" проводит "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу".
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы современной экономики малого и среднего бизнеса. Данное мероприятие, это возможность получить новые знания и советы от авторитетных спикеров, а так же возможность пообщаться в кругу профессионалов и найти новых партнеров. Форум соберет более 300 руководителей и владельцев компаний из самых разных отраслей.
Мероприятие состоится в гостиничном комплексе «Ривьера», зал Адмиральский
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно здесь
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