Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу

Специально для руководителей и владельцев бизнеса 14 октября в Казани журнал "Генеральный директор" проводит "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу".

В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы современной экономики малого и среднего бизнеса. Данное мероприятие, это возможность получить новые знания и советы от авторитетных спикеров, а так же возможность пообщаться в кругу профессионалов и найти новых партнеров. Форум соберет более 300 руководителей и владельцев компаний из самых разных отраслей.



Мероприятие состоится в гостиничном комплексе «Ривьера», зал Адмиральский

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно здесь