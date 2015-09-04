Открытый урок по стратегии в Казани от кураторов Академии Коммуникаций Wordshop

4 сентября в Казани состоится открытый урок по Стратегии и презентация открытия филиала Академии Wordshop в Поволжье. Спикеры — кураторы курса бренд-стратегия Алёна Голубева и Софья Шматова



Участие платное, обязательна предварительная регистрация на сайте: http://cultagency.co/wsnv/

С октября 2015 года в Чебоксарах стартуют два годовых факультета: «Бренд-стратегия» и «Бренд-дизайн»!

подробнее: wacademy.ru/wordshop_na_volge/

Стратегия — это то, с чего все начинается.

Все в нашей жизни, будь то знакомство двух молодых людей или организация собственного бизнеса, в основе своей имеет стратегию. Либо стратег ию бренда, либо — коммуникации. В ходе нашего обучения, вы сможете совершить удивительное открытие о важности и месте стратегии в жизни каждого индивидуума.

Что вы узнаете на 6-ти часовом открытом уроке:

Часть 1

На этом этапе вы узнаете, что это за понятие такое «Стратегия бренда». Мы часто сталкиваемся с вопросами:

Зачем нужна какая-то стратегия? Что это за «наука» такая?

Что я, как владелец бизнеса, получу, если буду этим заниматься?

Как я, профессионал в маркетинге и коммуникации, должен использовать стратегию в своей повседневной жизни?

Мы поговорим с вами о том, что входит в этапы разработки стратегии, какими инструментами стоит пользоваться при занятии стратегией. Постараемся развеять возможный миф о том, что за стратегией не стоят серьезные знания и подготовка. В конце концов вы сможете убедиться: интуиция, логика, аналитика и здравый смысл, помноженные на знания и понимание рынка, в котором вы находитесь, людей, к которым вы обращаетесь с предложением от бренда, все вместе завернутые в инструмент под названием «Стратегия» дают весьма ощутимый для бизнеса эффективный результат.

В этом же блоке мы поговорим о том, как будет проходить учебный процесс, что входит в нашу программу, какие дисциплины будут представлены, преподаватели, их биографии и фотографии. У вас будет возможность задать все интересующие вопросы по учебному процессу и получить на них ответы.

Часть 2

Человек — существо недоверчивое. Именно поэтому фраза «ты не мудри, ты мне пальцем покажи» прекрасно уживается в любом обществе и многое объясняет. В этой части нашего открытого урока мы вам представим успешные международные и российские бизнес-кейсы, наглядно доказывающие необходимость создания стратегии бренда и продвижения его в коммуникации осознанно, а не интуитивно.

Часть 3

Сессия вопросы и ответы. Конечно же у вас будут вопросы. И мы с радостью на них ответим. Готовьтесь заранее, а также пишите свои вопросы в ходе первых двух этапов нашего воркшопа. И самое главное — не стесняйтесь их задавать. Нет правильных или неправильных вопросов, как нет правильных или неправильных ответов.

Есть разумный диалог и обоюдное желание поговорить на важную и интересную для всех тему.