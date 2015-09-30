30 сентября 2015г. в г.Казань пройдет МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - «ПЕРСПЕКТИВА - РЕГИОН -2015»
Организаторы конгресса - Фонд регионального развития «Перспектива», Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства.
Цель проекта - оказание содействия предпринимателям в развитии бизнеса. Признание заслуг лидеров отраслей обществом, бизнесом и властью.
Проект осуществляется Фондом регионального развития «Перспектива», при содействии правительств субъектов РФ, администраций муниципальных образований, отраслевых объединений предпринимателей.
В ходе конгресса пройдут конгресс-мероприятия: пленарное заседание, презентации, обучающие семинары по ведению бизнеса, награждение руководителей, банкет, а так же гала-ужин «Золотой бал».
Подробная информация о мероприятии на сайте
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