V Юбилейный Московский деловой форум-2015

20 октября 2015 года в Москве пройдет V Московский Деловой Форум -2015 «Партнерство. Лидерство. Перспективы».

Московский деловой форум «Партнерство. Лидерство. Перспективы» - ежегодная экспертная площадка для обсуждения и совместного принятия конструктивных решений в области социально-экономического развития страны и их дальнейшей эффективной реализации.

Программу предлагается выстроить вокруг следующих направлений:



IT-стратегия: новые технологии для государства и бизнеса.

Инвестиции в ТЭК : региональный аспект.

Россия-Китай: Возможности инвестиционного сотрудничества

Банковские продукты и институты развития предпринимательства

Инвестиции в проекты государственно-частного партнерства

Развитие предпринимательства на территориях опережающего развития

Тематика секционных заседаний на МДФ2015:

Конференция: Инвестиции в ТЭК: региональный аспект. Возможности инвестиционного сотрудничества: Россия-Китай

Конференция: IT-стратегия: Новые технологии для государства и бизнеса

Панельная дискуссия : Банковские продукты и институты развития предпринимательства

Панельная дискуссия: Инвестиции в проекты государственно-частного партнерства: перспективы реализации проектов в регионах Российской Федерации. Планы правительства и регионов до 2020 года

С подробной информацией о том, какие вопросы будут рассматриваться в рамках каждой секции, можно ознакомиться на веб-сайте Форум.

Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, Москва, ул.Большая Якиманка, д.24, гостиница "Президент-Отель"

Контакты организаторов:

Ефремова Юлия

PR-директор Форума

По вопросам регистрации участников, прессы

8 (926) 084-23-10, 8 (495) 972-85-22

efremova.jo@pokolenie2025.com



