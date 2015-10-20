V Юбилейный Московский деловой форум-2015

20 октября 2015 года в Москве пройдет V Московский Деловой Форум -2015 «Партнерство. Лидерство. Перспективы».
Московский деловой форум «Партнерство. Лидерство. Перспективы» - ежегодная экспертная площадка для обсуждения и совместного принятия конструктивных решений в области социально-экономического развития страны и их дальнейшей эффективной реализации.
Программу предлагается выстроить вокруг следующих направлений:
Тематика секционных заседаний на МДФ2015:
С подробной информацией о том, какие вопросы будут рассматриваться в рамках каждой секции, можно ознакомиться на веб-сайте Форум.
Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, Москва, ул.Большая Якиманка, д.24, гостиница "Президент-Отель"
Контакты организаторов:
Ефремова Юлия
PR-директор Форума
По вопросам регистрации участников, прессы
8 (926) 084-23-10, 8 (495) 972-85-22
efremova.jo@pokolenie2025.com
Ефремова Юлия
PR-директор Форума
По вопросам регистрации участников, прессы
8 (926) 084-23-10, 8 (495) 972-85-22
efremova.jo@pokolenie2025.com
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