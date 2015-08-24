С 24 по 29 августа в Верхнеуслонском районе Татарстана, согласно поручению Президента РТ, пройдет Студенческий образовательный форум, участниками которого станут более тысячи студентов и абитуриентов республики.
Гостями и спикерами Студенческого образовательного форума станут более 100 представителей государственной власти, бизнеса, общественные, культурные и спортивные деятели. Уже сейчас участие в форуме подтвердили Чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в РФ Габриель Кочофа, Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
Программа мероприятия выстроена на основе ключевых тезисов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. Она включает в себя более 200 образовательных сессий в 7 различных форматах, которые координирует программный директор форума Анна Фельдман.
Кроме образовательной части (мастер-классов, публичных лекций, историй успеха и т.д.) участников ждет развлекательная программа: спортивные игры, фестивали, представления, экскурсии.
Итогом форума станет карта развития студенческого самоуправления республики, сформированная на основе стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.
Более подробная информация о форуме размещена на сайте www.sof2015.ru
Организатором Студенческого образовательного форума является Лига студентов Республики Татарстан при поддержке Правительства РТ.
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