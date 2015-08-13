Деловые встречи с экспертом

Взаимодействие банков и общества в кризисных ситуациях обсудят на портале ТatСenter.ru в рамках проекта "Деловые встречи с экспертом"

Встреча с главным редактором-директором информационного агентства Bankir.Ru, вице-президентом Ассоциации региональных банков России Артом Яном Александровичем пройдет в рамках нового проекта "Деловые встречи с экспертом". Первая встреча посвящена вопросам взаимодействия банков и общества в кризисных ситуациях. Для банковского сообщества информация во внешней среде имеет особую ценность. Одна неосторожная статья в прессе или комментарий может привести к утрате доверия со стороны граждан, в то время как грамотная информационная политика формирует надежную репутацию, а значит – приток клиентов и процветание.

Вопросы для обсуждения:

1. Финансовый рынок/банки: обзор;

2. Взаимодействие банков и общества в кризисных ситуациях;

3. Взаимодействие банков и СМИ в кризисных ситуациях;

4. Информационный повод, как способ быть замеченным.

Место проведения: Торгово-промышленная палата РТ, г.Казань, ул. Пушкина,18.

Дополнительная информация по тел. 8(432) 570-54-40

Сайт мероприятия

e-mail:elmira@tatcenter.ru