Взаимодействие банков и общества в кризисных ситуациях обсудят на портале ТatСenter.ru в рамках проекта "Деловые встречи с экспертом"
Встреча с главным редактором-директором информационного агентства Bankir.Ru, вице-президентом Ассоциации региональных банков России Артом Яном Александровичем пройдет в рамках нового проекта "Деловые встречи с экспертом". Первая встреча посвящена вопросам взаимодействия банков и общества в кризисных ситуациях. Для банковского сообщества информация во внешней среде имеет особую ценность. Одна неосторожная статья в прессе или комментарий может привести к утрате доверия со стороны граждан, в то время как грамотная информационная политика формирует надежную репутацию, а значит – приток клиентов и процветание.
Вопросы для обсуждения:
1. Финансовый рынок/банки: обзор;
2. Взаимодействие банков и общества в кризисных ситуациях;
3. Взаимодействие банков и СМИ в кризисных ситуациях;
4. Информационный повод, как способ быть замеченным.
Место проведения: Торгово-промышленная палата РТ, г.Казань, ул. Пушкина,18.
Дополнительная информация по тел. 8(432) 570-54-40
e-mail:elmira@tatcenter.ru
Дополнительная информация по тел. 8 (432) 570-54-40
e-mail:elmira@tatcenter.ru
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