Встреча «Бизнес и власть: откровенный разговор» с Илдусом Нафиковым

13 августа состоится встреча предпринимателей с прокурором Республики Татарстан Илдусом Нафиковым в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор».
«Бизнес и власть: откровенный разговор» — это серия регулярных встреч предпринимателей с первыми лицами органов власти. Проект запущен в 2014 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Инициатор проекта — бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. Участники встречи ставят перед руководителями органов власти конкретные предметные вопросы. Все решения, принятые в ходе встреч, протоколируются и берутся на контроль аппаратом Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.
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