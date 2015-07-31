Конгресс Местных Властей Евразии

С 31 июля по 1 августа 2015 года в Казани пройдёт Конгресс Местных Властей Евразии. Организаторами мероприятия выступает Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» совместно с Мэрией Казани.

Конгресс Местных Властей Евразии соберет местных и региональных лидеров Евразийского региона, а это порядка более 100 городов России и стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Киргизия, Украина, Молдавия, Монголия, Таджикистан и т.д.

Темой конгресса станет «Местные решения для глобального развития: навстречу Евразийской интеграции».

Заседание будет направлено на укрепление евразийского сотрудничества и повышение сплоченности и единства евразийского геополитического региона. Основной целью мероприятия является повышение потенциала и вовлеченности местных властей Евразии в процессы принятия глобальных решений.

В один из дней проведения конгресса будут презентованы результаты рейтинга международной активности городов. Напомним, в августе прошлого года заседанием Совета Евразийского отделения ОГМВ в городе Актау в Казахстане было принято решение о создании Рейтинга Международной Активности Городов. Данная инициатива также была поддержана на мировом уровне на заседании высшего руководства Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» в Барселоне в феврале 2015 г.

В рамках конгресса пройдет Генеральная Ассамблея Евразийского отделения ОГМВ, где будут избраны на новый срок Президент, вице-президенты и Совет Евразийского отделения ОГМВ. В этой связи просим желающих подать свою кандидатуру в вышеперечисленные управляющие органы сообщить об этом в секретариат Евразийского отделения ОГМВ в срок до 31 мая 2015 года.

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