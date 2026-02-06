Урбан Конференция

6 февраля в Казани пройдет четвертая Урбан Конференция — одно из ключевых событий строительной отрасли. Участников ждут анализ рынка новостроек Казанской агломерации, дискуссия о применении ИИ в маркетинге и лидогенерации, а также церемония вручения премии «Застройщик года».

Среди приглашенных гостей — министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и многие другие. Также к конференции присоединятся представители застройщиков и СМИ.



Перед участниками выступят:

Аналитик Урбан Медиа, руководитель компании DyVa Марат Идиатуллин с докладом «Рынок новостроек Казани: итоги 2025-го и тренды на 2026-й»;

Основатель digital-агентства AviGroup Анна Ивченко с докладом «Нейровидимость застройщиков: как покупатели ищут ответы в ИИ и как это меняет рынок»;

Продукт-менеджер по сухому строительству компании «Кнауф» Максим Владимиров с докладом «Современные решения Knauf в строительстве»;

Руководитель отдела концептуального проектирования Devision Антон Патракеев с докладом: «Ликвидное проектирование жилых комплексов: алгоритмы и успешные практики».

В.О. 18+