6 февраля в Казани пройдет четвертая Урбан Конференция — одно из ключевых событий строительной отрасли. Участников ждут анализ рынка новостроек Казанской агломерации, дискуссия о применении ИИ в маркетинге и лидогенерации, а также церемония вручения премии «Застройщик года».
Среди приглашенных гостей — министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и многие другие. Также к конференции присоединятся представители застройщиков и СМИ.
Перед участниками выступят:
