Поволжский конгресс ногтевой индустрии NAIL STATUS

Впервые в Казани пройдет конгресс beauty-индустрии

20 и 21 апреля в Казани пройдёт 2-ой Поволжский конгресс ногтевой индустрии NAIL STATUS.

2 насыщенных дня лекций и нейл- маркета. В первый день пройдут практические темы для мастеров, во второй день будут лекции для собственников салонов и ногтевых студий.



На конгрессе будет нейл-маркет от известных брендов и новичков рынка.

Хедлайнером мероприятия станет Игорь Стоянов, владелец самой крупной сети салонов в России «Персона».

Адрес: г. Казань, Оренбургский тракт 5, комплекс АК БАРС РЕТРО КАРС (nailstatus.ru)