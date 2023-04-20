Впервые в Казани пройдет конгресс beauty-индустрии
20 и 21 апреля в Казани пройдёт 2-ой Поволжский конгресс ногтевой индустрии NAIL STATUS.
2 насыщенных дня лекций и нейл- маркета. В первый день пройдут практические темы для мастеров, во второй день будут лекции для собственников салонов и ногтевых студий.
На конгрессе будет нейл-маркет от известных брендов и новичков рынка.
Хедлайнером мероприятия станет Игорь Стоянов, владелец самой крупной сети салонов в России «Персона».
Адрес: г. Казань, Оренбургский тракт 5, комплекс АК БАРС РЕТРО КАРС (nailstatus.ru)
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