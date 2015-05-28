28 мая 2015

оnline-конференция с Владимиром Грицких, руководителем регионального офиса проекта «Татарстан-2030»

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28 мая в 14.00 в прямом эфире читатели интернет-газеты «Реальное время» смогут увидеть online-конференцию с Владимиром Грицких, руководителем регионального офиса проекта «Татарстан-2030» .

Тезисы к обсуждению:

  • стратегия-2030: каким будет Татарстан через 15 лет
  • как изменится благосостояние жителей республики
  • в чем главная проблема долгосрочного экономического планирования в России

Свои вопросы гостю вы можете оставлять уже сейчас в комментариях по ссылке, а также в социальных сетях, используя хештэг #вопросонлайн.

Эксперты

  • Владимир Грицких руководитель регионального офиса проекта «Татарстан-2030»

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