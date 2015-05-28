оnline-конференция с Владимиром Грицких, руководителем регионального офиса проекта «Татарстан-2030»

28 мая в 14.00 в прямом эфире читатели интернет-газеты «Реальное время» смогут увидеть online-конференцию с Владимиром Грицких, руководителем регионального офиса проекта «Татарстан-2030» .
Тезисы к обсуждению:
Свои вопросы гостю вы можете оставлять уже сейчас в комментариях по ссылке, а также в социальных сетях, используя хештэг #вопросонлайн.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.