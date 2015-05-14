Клуб любителей Италии- это серия развлекательно-информационных мероприятий для любителей итальянского образа жизни. В рамках клуба в течение года и прошло уже 7 встреч, посвященных искусству, итальянской кухне, дизайну и мебели, модным тенденциям и музыке Италии.
Организаторы: салон итальянской мебели «Ромино», бутик Capriccio при поддержке ЖК «Лазурные небеса».
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