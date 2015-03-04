Бизнес-семинар Владимира Турова "Как законно снизить налоги и обезопасить активы"

Свыше 400 собственников и директоров компаний со всего Поволжья соберутся на большой семинар-практикум от одного из самых известных юристов и экспертов в области налогооблажения Владимира Турова.
Вопросов много: как работать в условиях исчезновения так называемого "обнала" в России, возобновления практики возбуждения уголовных дел по отношению к бизнесменам, участившихся проверок со стороны силовых структур.
Главное, как обеспечить безопасность руководящего состава, собственников и бухгалтерии компании и безболезненно поставить бизнес на легальные рельсы?
Выплачивать белую зарплату, законно выводить наличность и не платить при этом сумасшедшие налоги?Обосновывать любые цены, не вызывая подозрения со стороны налоговой?
За два дня бизнесмены получат более 100 законных схем и способов по снижению налогов, обеспечению безопасности и повышению эффективности бизнеса в целом.
Эффективность от семинара увеличивается в разы, если собственник бизнеса участвует в нем вместе с главным бухгалтером или финансовым директором.
Справка: Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании "Туров и партнеры" (г. Москва), практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков. Постоянными клиентами Владимира Турова являются крупные российские компании, численностью сотрудников до 5500 человек.
Предварительная регистрация на бизнес-семинар на официальном сайте
Место проведения: Казань, ул. Ф. Амирхана, конгресс-холл "Эрмитаж", отель "Ривьера"
По вопросам участия в семинаре звоните по бесплатному телефону: 8 (800) 500 – 64 – 79
Предварительная регистрация на бизнес-семинар на официальном сайте
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