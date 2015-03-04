Бизнес-семинар Владимира Турова "Как законно снизить налоги и обезопасить активы"

Свыше 400 собственников и директоров компаний со всего Поволжья соберутся на большой семинар-практикум от одного из самых известных юристов и экспертов в области налогооблажения Владимира Турова.

Вопросов много: как работать в условиях исчезновения так называемого "обнала" в России, возобновления практики возбуждения уголовных дел по отношению к бизнесменам, участившихся проверок со стороны силовых структур.

Главное, как обеспечить безопасность руководящего состава, собственников и бухгалтерии компании и безболезненно поставить бизнес на легальные рельсы?

Выплачивать белую зарплату, законно выводить наличность и не платить при этом сумасшедшие налоги?Обосновывать любые цены, не вызывая подозрения со стороны налоговой?

За два дня бизнесмены получат более 100 законных схем и способов по снижению налогов, обеспечению безопасности и повышению эффективности бизнеса в целом.

Эффективность от семинара увеличивается в разы, если собственник бизнеса участвует в нем вместе с главным бухгалтером или финансовым директором.

Справка: Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании "Туров и партнеры" (г. Москва), практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых потоков. Постоянными клиентами Владимира Турова являются крупные российские компании, численностью сотрудников до 5500 человек.

Предварительная регистрация на бизнес-семинар на официальном сайте