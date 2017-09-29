Ассамблея народов Татарстана
Общая информация
В 1992 году состоялся первый Съезд народов Татарстана, который принял резолюцию о создании ассоциации национально- культурных обществ (АНКО). В 1997 году Ассоциация получила бюджетное финансирование; была открыта многонациональная воскресная школа в Казани, в 1999 г. Ассоциации был выделен Дом дружбы народов с государственным содержанием.
Деятельность Ассамблеи народов Татарстана охватывает этнокультурное движение всей республики. Действуют два филиала и восемь Представительств в городах: Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Чистополь, Тетюши, Менделеевск. В рамках Соглашения между Ассамблеей, МВД, УФМС и другими ведомствами решаются вопросы регистрации и пребывания граждан ближнего и дальнего зарубежья в Татарстане.
Руководитель - Мухаметшин Фарид Харуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Павлюхина, 57
- Телефон: (843) 237-97-99
- Email: an-tatarstan@yandex.ru
- Сайт: www.an-tat.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2017