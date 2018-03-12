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ОАО Аромат

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ОАО Аромат

Общая информация

Фабрика основана в 1942 году. Является одним из ведущих контрактных производителей в отрасли парфюмерной и косметической продукции в России. Производство фабрики состоит из трех основных цехов:

  • цех приготовления парфюмерных жидкостей;
  • цех розлива парфюмерных жидкостей;
  • цех косметики.
Руководитель — Обозов Александр Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Фаткуллина, 5
  • Телефон: (843) 278-98-90
  • Email: aromat-kazan2004@mail.ru
  • Сайт: www.aromat-kazan.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2018

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