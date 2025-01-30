Гильмутдинова Ольга Александровна
Общая информация
Родилась 20 февраля 1971 года, г. Казань.
Образование:
— 1992 г. — Казанское художественное училище, с отличием, по специальности «Преподаватель черчения и рисования»,
— 2001 г. — Набережночелнинский государственный педагогический институт, с отличием, по специальности «Изобразительное искусство и черчение»,
— 2011 г. — Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ аспирантура по специальности «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура».
— 2017 г. — профессиональная переподготовкп в РОБО ВО РТ по программе «Менеджмент в образовании»,
— 2018 г. — Институт дополнительного профессионального образования специалистов социокультурной сферы и искусства по программе «Менеджмент организаций культуры и искусства».
Трудовая деятельность:
— 1992-1993 — учитель изобразительного искусства и художественного труда средней школы №9 Ново-Савиновского р-на, г. Казань.
— 1993-2000 — преподаватель Детской художественной школы №3, Ново-Савиновского р-на, г. Казань.
— 2000-2012 — преподаватель специальных и профессиональных дисциплин Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина.
— С 2012 года — директор Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина.
Награды:
— Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2013),
— Грамота к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани»,
В.В. Путина, за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013года в г. Казани (2013),
— «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (2020).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 16
- Телефон: (843)236-77-14
- Email: khu@mail.ru
- Сайт: khu@mail.ru
Дата последнего обновления: 30.01.2025