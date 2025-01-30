Гильмутдинова Ольга Александровна

Общая информация

Родилась 20 февраля 1971 года, г. Казань.

Образование:

— 1992 г. — Казанское художественное училище, с отличием, по специальности «Преподаватель черчения и рисования»,

— 2001 г. — Набережночелнинский государственный педагогический институт, с отличием, по специальности «Изобразительное искусство и черчение»,

— 2011 г. — Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ аспирантура по специальности «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура».

— 2017 г. — профессиональная переподготовкп в РОБО ВО РТ по программе «Менеджмент в образовании»,

— 2018 г. — Институт дополнительного профессионального образования специалистов социокультурной сферы и искусства по программе «Менеджмент организаций культуры и искусства».

Трудовая деятельность:

— 1992-1993 — учитель изобразительного искусства и художественного труда средней школы №9 Ново-Савиновского р-на, г. Казань.

— 1993-2000 — преподаватель Детской художественной школы №3, Ново-Савиновского р-на, г. Казань.

— 2000-2012 — преподаватель специальных и профессиональных дисциплин Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина.

— С 2012 года — директор Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина.

Награды:

— Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2013),

— Грамота к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани»,

В.В. Путина, за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013года в г. Казани (2013),

— «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (2020).

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