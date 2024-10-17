Герасимов Виталий Петрович
Общая информация
Родился 9 июля 1977 г. в городе Казань ТАССР.
Образование:
— Челябинский танковый институт.
Трудовая деятельность:
— 2013 — 2014 гг. — командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
— 2014 — 2017 гг. — начальник кафедры тактики Общевойсковой академии ВС РФ.
— 2017 — 2019 гг. — слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
— 2019 — 2020 гг. — командир 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ЦВО.
— 2020 — 2022 гг. — начальник штаба — первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО.
— 2022 — 2024 гг. — командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа, руководил факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генштаба.
— С 2024 г. — командир Казанского высшего танкового командного училища.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 6
- Телефон: (843) 229-89-32
- Email: kvtkku@mail.ru
- Сайт: kvtkku.mil.ru
Дата последнего обновления: 17.10.2024