Галимова Эльмира Мунировна

Общая информация

Родилась 20 марта 1982 г. в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

— 2001 г. — Казанское музыкальное училище им. И.В. Аухадеева,

— 2006 г. — Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова,

— 2014 г. — аспирантуру ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.

Трудовая деятельность:



— 2010 по 2013 гг. — научный сотрудник отдела театра и музыки ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ.

— 2013 по 2016 гг. — исполнительный директор МАУК Казанский камерный оркестр «La primavera».

— 2016 по 2020 гг. — заведующий отделом театра и музыки ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.

— 2020 по 2023 гг. — заведующий кафедрой театрального и декан факультета театра, кино и телевидения ФГБОУ «Казанский государственный институт культуры».

— С марта 2024 г. — Ученый секретарь Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.

— С июля 2024 г. — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.



Награды и звания:

— Кандидат искусствоведения

— Член Союза композиторов России и Татарстана (2007 г.), член Союза театральных деятелей России и Татарстана (2022 г.), лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля (2013 г.), заслуженный деятель искусств Татарстана (2022 г.).

— 2014 г. — Награждена нагрудным знаком Министерства культуры РТ.

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