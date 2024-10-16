Галимова Эльмира Мунировна
Общая информация
Родилась 20 марта 1982 г. в г. Набережные Челны ТАССР.
Образование:
— 2001 г. — Казанское музыкальное училище им. И.В. Аухадеева,
— 2006 г. — Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова,
— 2014 г. — аспирантуру ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.
Трудовая деятельность:
— 2010 по 2013 гг. — научный сотрудник отдела театра и музыки ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ.
— 2013 по 2016 гг. — исполнительный директор МАУК Казанский камерный оркестр «La primavera».
— 2016 по 2020 гг. — заведующий отделом театра и музыки ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.
— 2020 по 2023 гг. — заведующий кафедрой театрального и декан факультета театра, кино и телевидения ФГБОУ «Казанский государственный институт культуры».
— С марта 2024 г. — Ученый секретарь Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.
— С июля 2024 г. — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.
Награды и звания:
— Кандидат искусствоведения
— Член Союза композиторов России и Татарстана (2007 г.), член Союза театральных деятелей России и Татарстана (2022 г.), лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля (2013 г.), заслуженный деятель искусств Татарстана (2022 г.).
— 2014 г. — Награждена нагрудным знаком Министерства культуры РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 56
- Телефон: (843) 292-87-17
- Email: galimel@yandex.ru
- Сайт: http://www.ite.antat.ru/index.shtml
Дата последнего обновления: 16.10.2024