Закиев Роберт Рафилевич
Общая информация
Родился в г. Казани 27 августа 1968 года.
Образование
1992 г.— окончил Казанский государственный медицинский институт.
2012 г.— прошел повышение квалификации по профилю «Дерматовенерология» в ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ.
2013 г. — прошел переподготовку «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России.
2017 г. — прошел повышение квалификации по профилю «Дерматовенерология» в КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
2018 г. — прошел повышение квалификации по профилю «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ЧОУДПО «Региональная академия делового образования».
Трудовая деятельность
С 2004 г.— генеральный директор Многопрофильной клиники «МЕДЕЛ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 5
- Телефон: (843) 510-96-88
- Email: info@medel.ru
- Сайт: www.medel.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2020