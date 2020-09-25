Закиев Роберт Рафилевич

Общая информация

Родился в г. Казани 27 августа 1968 года.

Образование

1992 г.— окончил Казанский государственный медицинский институт.

2012 г.— прошел повышение квалификации по профилю «Дерматовенерология» в ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ.

2013 г. — прошел переподготовку «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России.

2017 г. — прошел повышение квалификации по профилю «Дерматовенерология» в КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

2018 г. — прошел повышение квалификации по профилю «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ЧОУДПО «Региональная академия делового образования».

Трудовая деятельность

С 2004 г.— генеральный директор Многопрофильной клиники «МЕДЕЛ».



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