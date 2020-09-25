Список персон

Закиев Роберт Рафилевич

Медицина

Общая информация

Родился в г. Казани 27 августа 1968 года.

Образование

1992 г.— окончил Казанский государственный медицинский институт.
2012 г.— прошел повышение квалификации по профилю «Дерматовенерология» в ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ.
2013 г. — прошел переподготовку «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России.
2017 г. — прошел повышение квалификации по профилю «Дерматовенерология» в КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
2018 г. — прошел повышение квалификации по профилю «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ЧОУДПО «Региональная академия делового образования».

Трудовая деятельность

С 2004 г.— генеральный директор Многопрофильной клиники «МЕДЕЛ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 5
  • Телефон: (843) 510-96-88
  • Email: info@medel.ru
  • Сайт: www.medel.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2020


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